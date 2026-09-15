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Менеджер Волкова допустил его бой с Ганом за вакантный пояс UFC

Менеджер Волкова допустил его бой с Ганом за вакантный пояс UFC

Менеджер российского тяжеловеса Александра Волкова Иван Банников рассказал, как отказ Тома Аспинэлла от чемпионского титула может изменить планы его клиента.

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