Guardian: Трамп перестраивает политику США по принципу «плати за доступ»

Бывшие юристы Белого дома, сотрудники дипломатического протокола и экспертов по международным делам заявили, что президент США Дональд Трамп переосмысливает свою внешнюю политику, основываясь на принципе «плати за доступ».
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