17-летняя Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка Индиан-Уэллс с 2009-го

Андреевой, обыгравшей во вторник Елену Рыбакину, сейчас 17 лет 316 дней. Она самая молодая четвертьфиналистка женского одиночного турнира в Индиан-Уэллс после Павлюченковой в 2009-м, которой тогда было 17 лет 254 дня.