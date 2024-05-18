Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии во время ОИ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию в период Олимпийских игр в Париже, заявив, что это якобы может помочь российской армии перебросить войска и технику на Украину.
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