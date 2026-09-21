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Царьград

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Скончался бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев: ему был 31 год

Скончался бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев: ему был 31 год

Пресс‑служба промоушена Fight Nights сообщила о смерти Григория Пономарева, бывшего чемпиона организации в тяжёлом весе.

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