Страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых ценников на запчасти

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В России вводится новый порядок формирования справочников запчастей, который позволит водителям получать более выгодную компенсацию на ремонт по ОСАГО.
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