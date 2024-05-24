БРИКС свое место

В сообщении пресс-бюро Службе внешней разведки указывается, что «данные свидетельствуют о растущем раздражении руководства США и ЕС процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил».
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