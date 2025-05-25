Историк Мединский и Северная Война России 2.0 Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Историк Мединский и Северная Война России 2.0
Комментарии
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Геннадий Свешников
Только врятли поймут этот абзац, современные советники нынешней Европейской дипломатии.
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10 час.
Геннадий Свешников
Для этих политиков,признание Бисмарка о России -пустой звук.
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9 час.
Юрий Ильинов
На фоне нынешней лжи западной прессы, можем ли мы счмтать истиной историю? Российская империя -- империя императоров Романовых -- Romane -- Римская империя. В официальных бумагах записываются все владения императора.
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7 час.
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