Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    На фоне нынешней лжи западной прессы, можем ли мы счмтать истиной историю? Российская империя -- империя императоров ...Историк Мединский...
  • Геннадий Свешников
    Для этих политиков,признание Бисмарка о России -пустой звук.Историк Мединский...
  • Геннадий Свешников
    Только врятли поймут этот абзац, современные советники нынешней Европейской дипломатии.Историк Мединский...

Историк Мединский и Северная Война России 2.0

Историк Мединский и Северная Война России 2.0

Историк Мединский и Северная Война России 2.0 Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Только врятли поймут этот абзац, современные советники нынешней Европейской дипломатии.
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10 час.
Геннадий Свешников
Для этих политиков,признание Бисмарка о России -пустой звук.
Ответить
9 час.
Юрий Ильинов
На фоне нынешней лжи западной прессы, можем ли мы счмтать истиной историю? Российская империя -- империя императоров Романовых -- Romane -- Римская империя. В официальных бумагах записываются все владения императора.
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7 час.
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