Правительство России списало долг для девяти регионов на сумму более 8 млрд рублей

По словам главы правительства, данное решение является частью системной политики по снижению долговой нагрузки регионов, которые активно работают над улучшением условий жизни и поддержки бизнеса на своей территории.
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