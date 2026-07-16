Регионы России
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Регионы России

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Правительство России списало долг для девяти регионов на сумму более 8 млрд рублей

Правительство России списало долг для девяти регионов на сумму более 8 млрд рублей

По словам главы правительства, данное решение является частью системной политики по снижению долговой нагрузки регионов, которые активно работают над улучшением условий жизни и поддержки бизнеса на своей территории.

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