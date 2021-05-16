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  • Влад Владимиров
    Если бы не Союз ,то эти узбеки там были бы обычной аграрною страной...((( С тупой привычкой покупать там все свои "кр...Не будь Советског...
  • N S
    Автор ПРАВ!!!!!!!!!!!++++++++ /// ...День России
  • Скиф Туран
    Не будь СССР, Кадыров был бы баем в своём кишлаке, ходил бы летом в вонючем ватном халате и в тюбетейке, жил в глиноб...Не будь Советског...

Грозит ли России заговор бизнесменов?

Грозит ли России заговор бизнесменов?

Тема возможного «заговора элит» в России против Владимира Путина давно будоражит многие умы, является предметом прогнозов и анализа как среди тех, кто её опасается, так и тех, кто на оную надеется.

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Леонид
Пока силовые структуры на стороне Президента и добросовестно исполняют свои служебные обязанности..."заговорщики" нервно курят в сторонке.
Василий Целовальников
Российские олигархи, против Путина- не пойдут! Он относится к ним по дружески (жалеет и помогает им)!!!
Ходжа
а чего им заговоры устраивать, они и так имеют все, пока народ подыхает, они опять обогатились за этот только год на 20 с лишним миллиарда баксов, ни один последующий глава государства для них таких райских условий не создаст.
Boris Voronin
Олигархи - христопродавцы...!!! Это было во все времена развития общества... Наши продадут мать родную мгновенно, как только будет выгодно!!!
степан дунов
ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, ПРИМЕР ГОЛОСОВАНИЕ В ГОСДУМЕ ПО ПОВОДУ СОБСТВЕННОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Boris Voronin
Это утверждение - СПРАВЕДЛИВО к любым слоям имущих в ЛЮБОЙ стране!!!

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