Девам сегодня нужно экономить, а Ракам — готовиться к свиданию: ежедневный гороскоп на 11 декабря 2023 года Елена ГалицкаяПредстоящий понедельник, 11 декабря 2023 года, обещает быть благоприятным для завершения текущих дел, начатых на этой неделе.