Девам сегодня нужно экономить, а Ракам — готовиться к свиданию: ежедневный гороскоп на 11 декабря 2023 года Елена ГалицкаяПредстоящий понедельник, 11 декабря 2023 года, обещает быть благоприятным для завершения текущих дел, начатых на этой неделе.
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