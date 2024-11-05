Кошельки россиян под угрозой: ЖКХ снова бьет рекорды по повышению тарифов! Юлия ЧелкановаСитуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в России продолжает вызывать серьезную озабоченность среди граждан.
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