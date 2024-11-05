Кошельки россиян под угрозой: ЖКХ снова бьет рекорды по повышению тарифов!

А

Алла

Больше всего нравится фраза "среди граждан", т.е. властьимущих это не волнует? Управляйки, борющиеся друг с другом за право обирать нас, куча посреднических фирм и формочек, непонятно с какого потолка свалившиеся цены. Кто у нас реформировал ЖКХ? Правильно. Чубайс. А мы расхлëбываем. Я так понимаю, что порядка и прозрачности не дождëмся.