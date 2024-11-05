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Пронедра

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Кошельки россиян под угрозой: ЖКХ снова бьет рекорды по повышению тарифов!

Кошельки россиян под угрозой: ЖКХ снова бьет рекорды по повышению тарифов!

Кошельки россиян под угрозой: ЖКХ снова бьет рекорды по повышению тарифов! Юлия ЧелкановаСитуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в России продолжает вызывать серьезную озабоченность среди граждан.

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Комментарии
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А
Алла
Больше всего нравится фраза &quot;среди граждан&quot;, т.е. властьимущих это не волнует? Управляйки, борющиеся друг с другом за право обирать нас, куча посреднических фирм и формочек, непонятно с какого потолка свалившиеся цены. Кто у нас реформировал ЖКХ? Правильно. Чубайс. А мы расхлëбываем. Я так понимаю, что порядка и прозрачности не дождëмся.
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