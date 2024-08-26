Северный народный хор представит Поморье на фестивале в Узбекистане

Государственный академический Северный русский народный хор примет участие в международном музыкальном фестивале «Шарк Тароналари» («Мелодии Востока»), который пройдёт с 26 по 30 августа в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО.
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