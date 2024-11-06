В Сеть попали фото элитной квартиры Михаила Касьянова* за 700 млн рублей – ищет нового владельца

Иноагент Михаил Касьянов* избавляется от своей российской недвижимости. На рынке недвижимости Москвы появилось заметное предложение: пятикомнатная двухуровневая квартира на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров выставлена на продажу за впечатляющие 700 миллионов рублей.