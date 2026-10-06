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Царьград

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Госинспекция труда обяжет работодателей оплачивать медосмотры

Госинспекция труда обяжет работодателей оплачивать медосмотры

Госинспекция труда Пермского края заявила, что работодатели обязаны оплачивать обязательные медосмотры сотрудников, даже если трудовой договор не был заключён.

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