Госинспекция труда обяжет работодателей оплачивать медосмотры

Госинспекция труда Пермского края заявила, что работодатели обязаны оплачивать обязательные медосмотры сотрудников, даже если трудовой договор не был заключён.
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