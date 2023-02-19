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Никогда такого не было и вот опять. «Чернобыль» штата Огайо: где наша Глафира Тунбергцова!?

Никогда такого не было и вот опять. «Чернобыль» штата Огайо: где наша Глафира Тунбергцова!?

Г. Тунбергцова (иллюстрация из открытых источников) Над Америкой плыл китайский воздушный шар (первый), ещё сутки бравые ВВС США будут кусать локти, исходя пунцовой краской позора, а тем временем в штате Огайо творились очень нехорошие дела.

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