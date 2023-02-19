Никогда такого не было и вот опять. «Чернобыль» штата Огайо: где наша Глафира Тунбергцова!?

Г. Тунбергцова (иллюстрация из открытых источников) Над Америкой плыл китайский воздушный шар (первый), ещё сутки бравые ВВС США будут кусать локти, исходя пунцовой краской позора, а тем временем в штате Огайо творились очень нехорошие дела.
Г. Тунбергцова (иллюстрация из открытых источников) Над Америкой плыл китайский воздушный шар (первый), ещё сутки бравые ВВС США будут кусать локти, исходя пунцовой краской позора, а тем временем в штате Огайо творились очень нехорошие дела.
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