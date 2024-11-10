Овечкин забросил 863-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 31 гола

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до 31 гола отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.