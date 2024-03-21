Власти Удмуртии готовы поддержать реализацию федеральной программы по сохранению ОКН

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии сообщили о готовности поддержать реализацию программы сохранения объектов культурного наследия (ОКН), анонсированную президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию 29 февраля.
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