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Власти Удмуртии готовы поддержать реализацию федеральной программы по сохранению ОКН

Власти Удмуртии готовы поддержать реализацию федеральной программы по сохранению ОКН

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии сообщили о готовности поддержать реализацию программы сохранения объектов культурного наследия (ОКН), анонсированную президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию 29 февраля.

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