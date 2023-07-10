ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отдых с парнем и его мамой, как подарок на день рождения

Отдых с парнем и его мамой, как подарок на день рождения

Познакомилась с парнем, встречаемся 5 месяцев. Живем вместе у меня (как сироте выдали квартиру).

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Комментарии
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Майя Maja
Какой бардак в голове у людей.... &quot;Диву даюсь&quot;))))
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14 час.
Виктор Белогорцев
она думает, интересно чем, у неё мозги есть? тут без раздумий должна была бежать, теряя тапки
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4 час.
Вера Федорова
Девочка росла без родителей, боится остаться одна...24 года...сама ещё ребёнок.
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1 час.

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