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Пятый канал

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VK и Дзен запускают «Культуру под шубой»

VK и Дзен запускают «Культуру под шубой»

Эксклюзивный контент от экспертов в сфере культуры: VK и Дзен запускают «Культуру под шубой». С 25 по 29 декабря пользователи ВКонтакте и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры.

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