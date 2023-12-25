Эксклюзивный контент от экспертов в сфере культуры: VK и Дзен запускают «Культуру под шубой». С 25 по 29 декабря пользователи ВКонтакте и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры.