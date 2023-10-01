Французское правительство борется с эпидемией клопов в Париже

Французское правительство призывает к спокойствию, поскольку оно уже работает со вспышкой клопов в столице Недавние видеоролики жителей Парижа, на которых запечатлены нашествия клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и других повседневных местах, привели к вмешательству правительства.
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