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Тимур Хайдаров нашёл новое место работы после закрытия своей клиники “IQ Plastique” в Москве

Тимур Хайдаров нашёл новое место работы после закрытия своей клиники “IQ Plastique” в Москве

Тимур Хайдаров. фото: tvcenter.ruСкандальный Тимур Хайдаров нашел новое место работы.  Тимур Хайдаров, известный хирург и эксперт по пластической хирургии, нашел новое место работы после закрытия клиники “IQ Plastique”.

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