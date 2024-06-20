Тимур Хайдаров нашёл новое место работы после закрытия своей клиники “IQ Plastique” в Москве

Тимур Хайдаров. фото: tvcenter.ruСкандальный Тимур Хайдаров нашел новое место работы. Тимур Хайдаров, известный хирург и эксперт по пластической хирургии, нашел новое место работы после закрытия клиники “IQ Plastique”.
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