Саудовская Аравия: Aegean Airlines объявила, что полеты в/из международного аэропорта имени короля Абдель Азиза в Джидде (JED/OEJN) и аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) были отменены до 31 октября после недавних ракетных ударов базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов по аэропортам Саудовской Аравии.