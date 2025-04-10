Аналитик Замалеева посоветовала в 2025 году хранить деньги в ОФЗ и депозитах

Россиянам в 2025 году выгоднее хранить деньги в диверсифицированном инвестиционном портфеле. При этом с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.
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