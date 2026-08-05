Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от Вашингтона четкого ответа на вопрос, разрешит ли Америка Украине самостоятельно производить зенитные ракеты для комплексов Patriot или нет? На этот факт обращает внимание издание Responsible Statecraft.
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