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Шнуров “покаялся” перед Бегловым со сцены в Петербурге

Шнуров “покаялся” перед Бегловым со сцены в Петербурге

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров вернулся на петербургскую сцену после четырех лет перерыва. Это произошло во время концерта коллектива “Зоя” в клубе “Джаггер”.

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Комментарии
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СЗ
Света Заходская
Злопамятный губернатор получается....
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