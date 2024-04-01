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Позитив для оптимистов

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Наказаны будут все. Запад постепенно сворачивает украинский кейс.

Наказаны будут все. Запад постепенно сворачивает украинский кейс.

ФОТО: ROMAN PETUSHKOV/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS СЕМЕЙНЫЕ КЛАНЫ ВЗМОЛИЛИСЬ ЗА БОЕВИКОВ. ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЮТ - ВКС СКАЗАЛИ НОВОЕ СЛОВО Спустя неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" всплывают всё новые и новые детали о террористах.

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