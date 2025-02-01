Белоусов поблагодарил бойцов ВС РФ, освободивших Крымское в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Крымское в ДНР, сообщили в Telegram-канале министерства.
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