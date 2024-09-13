Мира между Россией и НАТО больше не будет. В худшем случае "не будет никого на Земле". Решения приняты

Я думаю, что силенок хватит! Но главное, об этом знают те, кто на Западе у руля. Если б не знали, то давно обошлись бы с нами без Украины. А спрятались, храбрецы хреновы, за Зеленского и постоянно выглядывают из-за его широкой спины - а вдруг русские решатся на ответку?

леонид рыбаков

не было ни когда мира между нами и англосаксами а они и есть НАТО .С такой территорией и запасами у нас ни с кем не будет мира .ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ . Когда РУКОВОДИТЕЛИ. ЧИНОВНИКИ . ПОЛИТИКИ. ГЕНЕРАЛИТЕТ . ---будут не читать историю а изучать даже все законы экономические англосакские типа *морское право * это законы порабощения . КТО В ИГРЕ В КАРТЫ ПРИДУМЫВАЕТ ЗАКОНЫ ТОТ И БУДЕТ ВСЕГДА ВЫИГРЫВАТЬ--- ЭТО ЗАКОН .Как мне надоело слушать что мы хотим мира и дружбы со всеми странами Да ни одна страна в мире если может себе у другого урвать себя по рукам бить не будет -УРВЕТ--ТОЛЬКО СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЯТСЯ ВСЕ ЧТО БЫ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ НЕ ПОТЕРЯТЬ . Вы в во дворе с мальчиками хулиганчиками не сталкивались ---пока отпор не дашь мира не получишь .ДАЖЕ ВРАГ НАШ ЧЕРЧИЛЛЬ ГОВОРИЛ ---ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ПОЗОРНЫМ МИРОМ И ВОЙНОЙ ---ВЫБРАВ МИР ---ПОЛУЧИШЬ И ВОЙНУ И ПОЗОР