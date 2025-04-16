ШОС: Россия продвигает климатическую нейтральность на форуме в Омске

На Первом Международном форуме устойчивого развития в Омске министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил ШОС создать рабочую площадку для содействия низкоуглеродному развитию, привлекая бизнес и науку для глобального энергоперехода.
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