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Заметаем цифровые следы. Как не попасться на удочку кибермошенников?

Заметаем цифровые следы. Как не попасться на удочку кибермошенников?

Для того чтобы обмануть граждан, современные мошенники изобрели множество способов. Больше возможностей — больше бдительности Интернет стремительно развивается: сегодня, чтобы найти нужную информацию, необязательно задавать вопрос в поисковике, да и сам поисковик-то открывать уже не надо — назвал имя голосового помощника в динамик гаджета, задал ему вопрос и через секунду получил ответ.

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