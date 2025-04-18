Украинские рынки пополнились награбленными под Курском вещами под видом «трофеев»

Фото с киевской барахолки вызвало серьезный резонанс в Интернете.В одном из киевских торговых рядов появились вещи, происхождение которых вызывает вопросы не только у российских военкоров, но и у широкой общественности.
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