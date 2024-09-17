Новая пандемия: бессимптомный вирус моментально заражает и детей и взрослых Юлия ЧелкановаВ России наблюдается тревожная ситуация, связанная с ростом числа новых штаммов коронавируса, которые успешно преодолевают иммунный барьер.
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