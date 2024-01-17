Где окунуться на Крещение в Петербурге: Смольный опубликовал список адресов купелей

Православные христиане отмечают 19 января один из главных церковных праздников — Крещение Господне. К этому дню в Санкт-Петербурге традиционно готовятся освященные купели для совершения обряда крещенского омовения.
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