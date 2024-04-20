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Петербургский дневник

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Академик РАН предположил, почему Жириновскому не помогли прививки от коронавируса

Академик РАН предположил, почему Жириновскому не помогли прививки от коронавируса

По его мнению, политик мог пренебречь мнением врачей Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия не стал исключать вероятность того, что на болезнь Жириновского повлияло чрезмерное увлечение вакцинацией.

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