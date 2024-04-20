Академик РАН предположил, почему Жириновскому не помогли прививки от коронавируса

По его мнению, политик мог пренебречь мнением врачей Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия не стал исключать вероятность того, что на болезнь Жириновского повлияло чрезмерное увлечение вакцинацией.
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