Академик РАН предположил, почему Жириновскому не помогли прививки от коронавируса

По его мнению, политик мог пренебречь мнением врачей Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия не стал исключать вероятность того, что на болезнь Жириновского повлияло чрезмерное увлечение вакцинацией.