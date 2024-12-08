Кита в бухте узнали по хвосту. Оказалось, он здесь был 40 лет назад

У берегов Мексики океанологи засняли хвост кита, который поднялся над поверхностью воды. Спустя некоторое время, анализируя данные и фотографии, они наткнулись на удивительное совпадение: в архивах нашелся еще один снимок этого же кита, но он был сделан 40 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии