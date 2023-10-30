Глава Дагестана обвинил Киев в причастности к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил Киев в причастности к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Напомним, что вечером 29 октября сотни жителей республики ворвались в аэропорт в поисках прилетевших из Тель-Авива евреев.
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