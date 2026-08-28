Навыки будущего: к каким специальностям стоит присмотреться при выборе профессии

Рано или поздно каждый человек оказывается перед выбором профессионального пути. Кто-то в этом вопросе доверяет исключительно собственному сердцу и интересам, кто-то прислушивается к мнению родителей и друзей, однако большинство все же оглядывается на тренды.
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