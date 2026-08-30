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Около трети россиян готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки

Около трети россиян готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Каждый третий россиянин готов отказаться от части заработка ради постоянной работы из дома, но большинство не хотели бы терять более 10% дохода.

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