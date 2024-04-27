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Праздничные риски: Врач-онколог рассказала о вреде шашлыка

Праздничные риски: Врач-онколог рассказала о вреде шашлыка

Праздничные риски: Врач-онколог рассказала о вреде шашлыка Алиса БронскаяШашлык — одно из наиболее популярных и любимых блюд для приготовления на гриле, которое часто ассоциируется россиянами с отдыхом и праздниками.

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