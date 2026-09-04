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Мировое обозрение

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ИИ начал придумывать физические эксперименты, до которых не додумались бы люди

ИИ начал придумывать физические эксперименты, до которых не додумались бы люди

Экспериментальная физика всегда держалась на простом принципе: теоретик выдвигает догадку, а экспериментатор вручную собирает установку, чтобы проверить её.

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