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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипенко о 3:1 с «Крыльями»: «Ростов» начал ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов»

Осипенко о 3:1 с «Крыльями»: «Ростов» начал ловить их на контратаках, могли забивать и четыре, и пять голов»

— Насколько ожидаема для тебя награда лучшего игрока матча? — Не сказал бы, что ожидаема. Думаю, сегодня вся команда заслуживала награду.

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