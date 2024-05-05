В России мгновенно продали коллекционный Aston Martin из 1980-х

На сайте бесплатных объявлений появился единственный в нашей стране седан Lagonda. За малотиражный автомобиль хотели выручить 8,9 миллиона рублей, и сделка состоялась очень быстро: менее чем за 100 часов янгтаймер Aston Martin нашёл покупателя.
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