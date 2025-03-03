Политолог Еремина: США не будут выходить из НАТО

США не смогут покинуть НАТО, при этом возможен выход Вашингтона из отдельных структур ООН. Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.
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