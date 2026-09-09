Певице Кети Топурии исполнилось 40 лет

Кети Топурия на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, "Подарок для Аллы" в Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год © Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Кети Топурия отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет.
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