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Газета.ру

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Певице Кети Топурии исполнилось 40 лет

Певице Кети Топурии исполнилось 40 лет

Кети Топурия на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, "Подарок для Аллы" в Крокус Сити Холл в Москве, 2019 год © Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Кети Топурия отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет.

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