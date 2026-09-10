На Аллее Победы в Макеевке тоже всё засохло,с учётом того, что в Донецке тоже сотни сухих растений, можно было бы и проверку начать,но ..кому же это н...

На Аллее Победы в Макеевке тоже всё засохло,с учётом того, что в Донецке тоже сотни сухих растений, можно было бы и проверку начать,но .
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