⚡️НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ⚡️ Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Владимирович Гуцан подписал приказ № 856-к от 24 августа 2026 года о назначении на должность прокурора Новоаннинского муниципального района Андрея Сергеевича Похомова сроком на пять лет.