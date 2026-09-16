Зеленский придумал новую отговорку, чтобы не проводить выборы (ВИДЕО)

Зеленский придумал новую отговорку, чтобы не проводить выборы на Украине. Главарь киевского режима вновь заявил, что считает невозможным проведение выборов на Украине во время войны.
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