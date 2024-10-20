Где могут проголосовать граждане, которые сегодня госпитализированы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала избирательный участок в муниципальном избирательном округе Кишинев (ЦИК Кишинев), где избиратели, находящиеся в настоящее время в некоторых медицинских и санитарных учреждениях, могут реализовать свое избирательное право.
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