Где могут проголосовать граждане, которые сегодня госпитализированы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала избирательный участок в муниципальном избирательном округе Кишинев (ЦИК Кишинев), где избиратели, находящиеся в настоящее время в некоторых медицинских и санитарных учреждениях, могут реализовать свое избирательное право.