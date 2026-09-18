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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Вас тут ненавидят, ты почему не воюешь?"

"Вас тут ненавидят, ты почему не воюешь?"

В Грузии мужчина набросился на украинцев после замечания. Девушка попросила его не стучать по стеклу автомобиля и не дразнить находившуюся внутри собаку.

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